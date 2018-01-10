ФАС может изменить условия продажи газовых активов АК "Алроса" после проведения проверки

10.01.2018 14:01



Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев сообщил, что ведомство проверит условия продажи газовых активов АК "Алроса" и, если будут обнаружены нарушения, изменит условия проведения аукциона, пишет РБК. Данная проверка началась после жалобы НК "Роснефть" на организацию торгов Алросы по продаже принадлежащих компании «Геотрансгаза» и Уренгойской газовой компании.