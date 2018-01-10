За новогодние праздники россияне потратили 920 млрд. рублей

10.01.2018 12:57



Согласно информации полученной от Ассоциации компаний интернет-торговли за время новогодних каникул россияне потратили порядка 920 млрд. рублей, из которых 23 млрд. рублей было потрачено на покупки через интернет, пишет RT. Наиболее популярными товарами стали электроника и бытовая техника, а также верхняя одежда и ювелирные изделия. Через сеть чаще всего приобретались продукты питания, гаджеты, товары для дома и мебель.