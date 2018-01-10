В России начала действовать единая информационная системы жилищного строительства

10.01.2018 12:42



Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень сообщил о начале работы единой информационной системы жилищного строительства, передает РИА Новости. В данной системе можно будет найти подробную информацию о рынке жилищного строительства во всех субъектах РФ. Она предназначена для застройщиков и контролирующих органов, для которых в системе предусмотрен личный кабинет. Также, системой смогут воспользоваться граждане и другие участники жилищного рынка.