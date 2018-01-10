На первом заседании Госдумы в этом году у фракции ЛДПР не оказалось регистрационных карточек

10.01.2018 11:52



Депутаты фракции ЛДПР не смогли зарегистрироваться на первом заседании весенней сессии Госдумы РФ из-за отсутствия карточек для регистрации, передает Интерфакс. Однако, спикер Думы Вячеслав Володин решил продолжить работу, так как система зарегистрировала 385 депутатов из 450.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил в пропаже регистрационных карточек фракции депутатов из партии КПРФ.

В данный момент ФСО просматривает данные с мониторов для установления лиц, причастных к пропаже.