Роспотребнадзор подвел итоги работы горячей линии по жалобам на услуги такси

10.01.2018 10:54



Специалисты Роспотребнадзора, работающие на горячей линии по защите прав потребителей воспользовавшихся услугами такси, провели более 3,5 тысяч консультаций пассажиров в разных регионах России, пишет РБК. Наибольшее количество жалоб поступало на отсутствие полной информации о перевозчике и непредоставление квитанций об отплате проезда. По многим случаям обращения граждан составлены исковые заявления, требования по некоторым из них уже удовлетворены.