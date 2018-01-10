Сомнолог рассказал, почему в первую неделю после новогодних каникул трудно нормально работать

10.01.2018 09:57



По мнению заведующего Центром медицины сна клинического санатория «Барвиха» Романа Бузунова адаптация россиян к привычному рабочему ритму после новогодних каникул может занять до пяти дней. Так как во время продолжительного отдыха смещается нормальный график сна и бодрствования приблизительно на пять часов, а восстановление биологических ритмов занимает час в сутки, пишет Агентство городских новостей «Москва».