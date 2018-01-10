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ИЗМИР

В Ростовской области несовершеннолетний водитель врезался в микроавтобус

10.01.2018 09:40
В Ростовской области несовершеннолетний водитель врезался в микроавтобус

В Новочеркасске произошло столкновение  автомобиля Mazda с микроавтобусом Hyundai County, пишет РИА Новости. Как сообщает Главное управление МВД России по Ростовской области за рулем иномарки находился нетрезвый семнадцатилетний подросток, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Во время столкновения получили травмы водитель и четыре несовершеннолетних пассажира Mazda. В микроавтобусе никто не пострадал.

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