США не поддерживают идею дипломатического признания части Сирии, контролируемой оппозицией

10.01.2018 08:48



Заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстин прокомментировал публикации некоторых СМИ о планах США по дипломатическому признанию части Сирии, восточнее реки Евфрат, которая находится под контролем оппозиционной группы "Силы демократической Сирии", пишет ТАСС. По его словам, США поддерживают идею территориальной целостности демократической Сирии, обеспечивающей защиту прав всех граждан страны.