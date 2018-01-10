Рост мировой экономики в 2018 году достигнет наивысшего уровня

10.01.2018 08:30



По прогнозам Всемирного банка Global Economic Prospects рост мировой экономики в 2018 году достигнет наивысшего уровня со времени финансового кризиса 2008 года и составит 3,1%, пишет РИА Новости. Однако, в течение следующих десяти лет темпы роста мировой экономики начнут замедляться. Так в 2019 году рост мирового ВВП составит 3%, а в дальнейшем показатели роста мировой экономики опустятся примерно до 2,3%.