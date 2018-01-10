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ИЗМИР

Постпред России при ООН призвал международную коалицию восстановить Ракки в Сирии

10.01.2018 05:25
Постпред России при ООН призвал международную коалицию восстановить Ракки в Сирии

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал международную коалицию во главе с США восстановить город Ракки в Сирии, информирует РИА «Новости».

По его словам, все кто вел там борьбу с террористами группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) должны заняться восстановлением Ракки, в котором в настоящее время нет электричества, воды и больниц, а также возможен риск эпидемии.

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