ФСВНГ планирует объединить СОБРы, ОМОНы, ОРО и спецназ в управления УСпН

10.01.2018 04:55



Росгвардия планирует объединить подразделения отряда милиции особого назначения (ОМОН), Специальный Отряд Быстрого Реагирования (СОБР), отряды специального назначения (ОСпН), а также отдельные разведывательные отряды (ОРО) в управления сил специального назначения (УСпН) Росгвардии. Они будут организованы по территориальному принципу и подчиняться Главному управлению Сил специального назначения Федеральной службе войск национальной гвардии (ФСВНГ, Росгвардия). Такую информацию передает газета «Известия», ссылаясь на ведомство.