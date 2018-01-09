Владимир Путин заявил о необходимости отдельной программы по созданию мощностей на Дальнем Востоке

09.01.2018 20:50



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время встречи с руководителем компании "РусГидро" Николаем Шульгиновым Владимир Путин заявил о необходимости разработки отдельной программы по созданию новых мощностей и компенсации выбывающих для Дальнего Востока, пишет РИА Новости. Глава государства отметил, что данная программа должна быть согласована со всеми профильными ведомствами.