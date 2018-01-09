Израиль обвинил Иран в намерении развязать конфликт между суннитами и шиитами в Сирии

09.01.2018 20:36



На встрече с послами стран НАТО, которая состоялась в Иерусалиме, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран планирует направить около 100 тыс. шиитских боевиков в Сирию, развязав на территории страны конфликт между силами радикальных суннитов и шиитов, пишет РБК, со ссылкой на Times of Israel. По его словам, последствия данного конфликта ударят по Европейским странам, так как на их территорию будет идти основной поток беженцев.