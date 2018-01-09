В столице «заминировали» квартиру родителей Алексея Навального

09.01.2018 20:22



По данным издания Life.ru, всё случилось во время новогодних праздников в московском районе Люблино. В отдел полиции поступило сообщение об угрозе взрыва в квартире, где проживают родители Алексея Навального. Дверь сотрудникам полиции никто не открыл, хотя соседи утверждали, что видели жильцов совсем недавно.

Правоохранители проверили этаж, а также приквартирные помещения, однако никаких следов взрывчатки обнаружено не было.