Штат ГИБДД сократили на 10 тысяч человек

09.01.2018 18:43



Штат ГИБДД сократили на 10000 человек с первого января этого года, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД.

Отмечается, что министерство тем самым выполнило указ президента РФ от 31 декабря прошлого года.

Также сообщается, что сокращаются должности сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД и ДПС ГИБДД. Уточняется, что это не имеет отношения к тем, чья работа связана с «регистрационными действиями», проведением экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачей водительских удостоверений.