По данным ЦИК формирование избирательных фондов кандидатов в президенты проходит без нарушений

09.01.2018 17:54



Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заявил, что на сегодняшний момент избирательные фонды всех зарегистрированных кандидатов в президенты формируются в соответствии с требованиями российского законодательства, пишет ТАСС. Также, Николай Булаев сообщил, что ЦИК намеревается еженедельно публиковать данные о движении денежных средств на счетах кандидатов.