Роскомнадзор планирует обсудить с Facebook вопросы об аккаунтах российских пользователей

09.01.2018 17:38



Как сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, представители ведомства в начале февраля проведут встречу с официальными лицами социальной сети Facebook, на которой планируют обсудить политику компании относительно аккаунтов российских пользователей, пишет Интерфакс. Также, на встрече будет обсуждаться вопрос об исполнении Facebook законодательства РФ, в части хранения данных пользователей на территории России.