В Швейцарии более 10 тысяч туристов не могут покинуть курорт рядом с горой Маттерхорн из-за лавины

09.01.2018 17:20



Швейцарские власти закрыли горнолыжные спуски, канатную дорогу, туристические тропы, дороги, а также приостановили ж/д сообщение с курортом Церматт, расположенном рядом с горой Маттерхорн, из-за высокой угрозы схода лавины, передает RT на русском.

В связи с этим почти 13000 туристов пока не могут выехать из города.

Сообщается, что электроснабжение на курорте не нарушено и угрозы для жизни людей нет.

По сведениям швейцарского Института исследования снега и лавин, в данное время в районе Маттерхорна отмечается самый высокий - 5 - уровень лавинной опасности, сообщает РИА Новости.