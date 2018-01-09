Оппозиционная партия Македонии начала бойкотировать работу парламента страны

09.01.2018 17:03



Председатель правящей оппозиционной партии Македонии ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицковски заявил о начале бойкота работы парламента страны, пишет РИА Новости. Партия обладает 51 из 120 мандатов в парламенте Македонии и собирается продолжить бойкот до создания нормальных условий для работы институтов государства. Основной причиной разногласий правительства и оппозиции стал законопроект о присвоение албанскому языку статуса второго официального языка.