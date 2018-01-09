Виталий Мутко назначен главой оргкомитета 23 сессии Генассамблеи ЮНВТО

09.01.2018 14:52



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым главой организационного комитета по подготовке 23 сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации при ООН, которая пройдет в 2019 году в Санкт-Петербурге, назначается вице-премьер Виталий Мутко, пишет газета Известия. Также в организационный комитет войдут губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, руководитель Ростуризма Олег Сафонов и другие должностные лица.