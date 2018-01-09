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ИЗМИР

Жалобу Роснефти на проведение аукциона по продаже активов Алросы ФАС рассмотрит до конца месяца

09.01.2018 14:33
Жалобу Роснефти на проведение аукциона по продаже активов Алросы ФАС рассмотрит до конца месяца

Начальник управления контроля строительства и природных ресурсов Федеральной антимонопольной службы РФ Олег Корнеев заявил, что жалоба Роснефти на действия компании Алроса, во время проведения аукциона по продаже принадлежащих ей 100 % акций Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, будет рассмотрена в течении 30 дней с момента поступления, пишет ТАСС. Данная жалоба поступила в ФАС в конце декабря 2017 года.

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