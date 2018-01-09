Госдума сократит количество нарушений ПДД, предусматривающих лишение прав

09.01.2018 13:31



Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков выступил с предложением об исключении из законопроекта, принятого Госдумой в первом чтении, статьей о превышении скорости более чем на 40 км в час и непредоставление прохода пешеходу, пишет ТАСС. За систематическое нарушение данных статей законопроектом предусмотрено лишение прав на срок до 1,5 лет или штраф до 30 тыс. рублей.