Атаку на российские базы в Сирии совершили боевики "Ахрар аш-Шам"

09.01.2018 12:23



Подтвержденная Министерством обороны РФ атака в ночь с 5 на 6 января на российские базы "Хмеймим" и "Тартус" с помощью беспилотных летательных аппаратов была осуществлена боевиками запрещенной в России террористической группировки "Ахрар аш-Шам", передает Интерфакс, со ссылкой на "Коммерсантъ". По сообщению военного ведомства, террористы получили от одной из стран, имеющих сильную технологическую базу.