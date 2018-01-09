Бывшие сотрудники Google подали иски о дискриманации против руководства компании

09.01.2018 11:27



Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на "Би-би-си", против руководителей корпорации Google подан иск о дискриминации белых мужчин. Иск подали два бывших сотрудника компании, которые заявили, что в Google существуют квоты по приему на работу представителей сексуальных меньшинств и женщин, а также отсутствует защита прав сотрудников, высказывающих мнение, отличающиеся от официально принятого в компании.