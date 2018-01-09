ВВС Израиля нанесли ракетные удары по военным объектам в Сирии

09.01.2018 10:54



По информации, полученной от представителей командования сирийской правительственной армии, Израиль нанес несколько ракетных ударов по военным объектам правительственных сил, расположенным на территории провинции Дамаск в Сирии, пишет РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны сирийской армии перехватили несколько ракет и нанесли удар по израильскому истребителю, однако, остальные ракеты попали по военным объектам, нанеся материальный ущерб.