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ИЗМИР

В Москве пройдет выставка известного голливудского фотографа Дугласа Киркланда

09.01.2018 10:16
В Москве пройдет выставка известного голливудского фотографа Дугласа Киркланда

В Москве в Центре фотографии имени братьев Люмьер 17 января на выставке известного голливудского фотографа  Дугласа Киркланда можно будет увидеть фотографии, запечатлевшие закулисные съемки более 170 всемирно известных фильмов, пишет газета Вечерняя Москва. Также, в рамках выставки будут представлены известная серия фотографий Мэрилин Монро и работы, посвященные модельеру Коко Шанель.

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