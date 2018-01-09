Российский сжиженный газ с завода "Ямал СПГ" будет доставлен в Америку

09.01.2018 09:42



Из-за сильных холодов на восточном побережье США, в результате чего резко повысились цены на газ, первая партия российского сжиженного газа с завода "Ямал СПГ" будет доставлена американским потребителям, пишет Интерфакс, со ссылкой на "Ъ". Так, последним покупателем российского газа является компания Engie, которая доставит сжиженное топливо в бостонский регазификационный терминал Everett 22 января 2018 года.