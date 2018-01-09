Дональд Трамп намерен принять участие в следующих выборах президента США

09.01.2018 08:46



Официальный представитель Белого дома США Хоган Гидли сообщил журналистам о намерении американского лидера Дональда Трампа участвовать в следующих президентских выборах в Америке, которые пройдут в 2020 году, пишет Интерфакс. По его словам, за время работы в качестве президента страны Дональд Трамп показал значительные результаты в экономике, а также способствовал полному разгрому запрещенной в России террористической группировки Исламское государство в Сирии.