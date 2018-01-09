Сегодня начались переговоры между представителями Республики Корея и КНДР

09.01.2018 05:27



В приграничном пункте Пханмунджом в 10.00 (04.00 мск) начались переговоры между Республикой Кореей и Северной Кореей, предает РИА «Новости» со ссылкой на информацию агентства Ренхап. Переговоры проходят в закрытом режиме.

Отмечается, что главной темой встречи на высоком уровне представителей двух стран являются пути по улучшению отношений Сеула и Пхеньяна, а также будет обсуждаться вопрос о возможном участии спортсменов КНДР в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.