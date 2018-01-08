На Украине задержан подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской

08.01.2018 21:59



Украинские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом информирует телеканал «112 Украина», передает Life.ru.

«Мы подтверждаем, что объективно подозреваемый в совершении убийства Ирины Ноздровской задержан сотрудниками Нацполиции», - сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Шкиряк рассказал о том, что в настоящее время подозреваемый находится под стражей и что в ближайшее время суд изберёт ему меру пресечения.

Напомним, тело пропавшей в конце 2017 года украинской правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской было обнаружено в Киеве первого января со множественными ножевыми ранениями.