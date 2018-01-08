Ученые нашли путь в четвертое измерение

08.01.2018 20:56



Научные специалисты из Соединенных Штатов и Европы, представляющие Университет штата Пенсильвания (США) открыли путь в четвертое измерение. Итоги исследования были представлены на страницах издания Nature, пишет vistanews.ru.

В рамках исследования физики создали особые двухмерные структуры, в одной находились ультрахолодные атомы, а в другой фотоны. Исследователи добились взаимодополняющего результата, напомнившего квантовый эффект Холла. Сложные вычисления, за которые два года тому назад была вручена Нобелевская премия, позволили авторам научного труда убедиться в существовании четвертого измерения. Исследователи сообщили о том, что трехмерные объекты отбрасывают двухмерные тени, которые позволяют судить о форме этих же объектов. Точно так же человек может в реальности наблюдать за некоторыми физическими системами, понимая их четырехмерную природу, разглядывая тени в более низких измерениях. Во время исследования специалисты охлаждали атомы к нулю и применяли лазеры.