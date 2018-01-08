Опубликованы фото атаковавших авиабазу Хмеймим дронов
© Министерство обороны Российской Федерации
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало фото беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), с помощью которых боевики пытались атаковать авиационную базу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе.
После проведенной технической экспертизы дронов выяснилось, что террористы могут осуществлять атаки с дальности около 100 км. Об этом сообщили в оборонном ведомстве РФ, передает Life.ru.
Использование боевиками ударных беспилотников показывает, что им были переданы технологии для совершения терактов с подобными средствами в любой стране.
В сообщении Минобороны России говорится о том, что в данное время российские военные специалисты проводят подробный анализ конструкции, технической начинки и самодельных боеприпасов захваченных ударных беспилотников. В ходе расшифровки данных перехваченных беспилотников было определено точное место их запуска.
В оборонном ведомстве РФ также отметили, что инженерные решения, использованные боевиками, могли быть получены лишь от страны, обладающей высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сброса СВУ в назначенных координатах.
В министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на шестое января была сорвана попытка радикалов с помощью дронов атаковать российскую авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе в Сирии. Отмечается, что в результате произошедшего никто из военных не пострадал.
#СИРИЯ Системой обеспечения безопасности авиабазы #Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения #ВМФ России в г. Тартус в ночь с 5 на 6 января 2018 успешно сорвана попытка атаки террористов с массированным использованием #БПЛА https://t.co/nHiUrEWonL pic.twitter.com/6mLX7Ec66d— Минобороны России (@mod_russia) 8 января 2018 г.
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