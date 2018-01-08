Супругу Андрея Аршавина сняли с рейса Москва-Алматы за «деструктивное поведение»

08.01.2018 16:38



Жену российского футболиста Андрея Аршавина Алису Аршавину с детьми и няней сняли с рейса «Аэрофлота» за деструктивное поведение. Соответствующее разъяснение было предоставлено пресс-службой авиакомпании, передает ТАСС.

«Пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов. Также один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение», — говорится в сообщении.

Известно, что супруга футболиста в нарушение договора перевозки пыталась пересадить няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что билет у нее был в «эконом».

Помимо этого, Аршавина называла себя майором ФСБ, пытаясь таким образом оказать давление на экипаж.

Члены экипажа предупреждали ее о недопустимости подобных действий, ей было выдано письменное предписание, но она отказалась соблюдать правила полета. В итоге капитаном воздушного судна было принято решение о снятии пассажиров с рейса.

Сообщается, что инцидент случился шестого января на рейсе SU1946 Москва—Алматы.

По сведениям Telegram-канала Mash, супруга Аршавина решила поменять ребенку памперс и отказалась пристегиваться и садиться на место даже в ходе движения лайнера по взлетному полю. «Увещевания экипажа, что всего через 10 минут после взлета она сможет вернуться к своим должностным обязанностям, не подействовали», — информирует канал.