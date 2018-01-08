В столице объявлено штормовое предупреждение

08.01.2018 15:43



Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Шквалистый ветер прогнозируется в столичном регионе до полуночи, передает «Интерфакс» со ссылкой на городское метеобюро.

Источник агентства сообщил о том, что до 24:00 в Москве и в Московской области сохранится сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше.

По данным Гидрометцентра РФ, порывы ветра в столичном регионе местами могут достигать 13–18 метров в секунду, объявлен желтый уровень опасности.

В соответствии с прогнозом синоптиков, 8 января днем в столице ожидаются от –2 до 0 градусов, небольшой снег, гололедица. Ночью в Москве местами может подморозить до –6, в Подмосковье - до –8 градусов. Возможен небольшой снег.