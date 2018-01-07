В результате столкновения двух судов у берегов КНР без вести пропали десятки человек

07.01.2018 08:09



В ночь на 7 января у берегов Китая столкнулись два судна, панамский нефтяной танкер Sanch и гонконгский сухогруз CF Crystal Sanchi, пропали без вести 32 человека. Об этом передает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на сообщение агентства «Синьхуа».

Отмечается, что в настоящее время устанавливается причина происшествия и точное количество человек, находившихся на судах во время инцидента.