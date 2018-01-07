В Мексике в результате разбойного нападения был убит сотрудник газеты El Universal

07.01.2018 07:48



В Мексике во время вооруженного нападения был убит сотрудник новостной службы газеты El Universal Хосе Херардо Мартинес. Об этом информирует «Газета.RU», ссылаясь на информацию на сайте издания.

По его данным, двое мужчин пытались ограбить журналиста, когда тот покупал подарки детям.

Отмечается, что в результате происшествия Мартинес получил огнестрельное ранение в живот и скончался в больнице во время операции.