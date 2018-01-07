На вершине высокой горы Аконкагуа в Аргентине застряли две россиянки

07.01.2018 05:40



В Аргентине на вершине горы Аконкагуа высотой семь тысяч метров остались две российские девушки, после того, как группа, с которой они поднялись на высочайшую вершину Анд, вернулась в низину, передает телеканал «360», ссылаясь на сообщение источника в российском посольстве в Аргентине. В данный момент началась поисково-спасательная операция.

Отмечается, что на вершине горы вместе с россиянками находится гражданин Бельгии.