Российский дипломат Дмитрий Титов возглавит расследование нападений на миротворцев ООН

06.01.2018 07:17



Помощник генсека ООН по вопросам правопорядка и органов законности Дмитрий Титов назначен руководителем расследования нападений на миротворцев Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго, в провинции Северное Киву и в районе Бени. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение представителей генсека ООН Антониу Гуттереша, объявившего о назначении Титова главой специального расследования.