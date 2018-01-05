В результате взрыва в Кабуле число жертв возросло до 20 человек

05.01.2018 09:23



Как заявило МВД Афганистана, в результате теракта в Кабуле число погибших возросло до 20 человек, 30 человек получили ранения. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на сообщение телеканала Tolo News.

Ранее сообщалось, что в четверг в столице Афганистана террорист-смертник подорвал себя около поста подразделения полиции в квартале Банаи.

Отмечается, что ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России).