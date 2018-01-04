Ликсутов: Москва занимает лидирующее место в Европе по развитию каршеринга

04.01.2018 09:44



Как заявил глава департамента транспорта Москвы вице-мэр Максим Ликсутов, в настоящее время в Москве каршеринг начинает приобретать большую популярность у граждан и за 2 года своего существования стал важной частью системы московского транспорта. Об этом передает РИА «Новости».

По словам главы департамента, российская столица по уровню развития краткосрочной аренды автомобиля уже занимает лидирующее место в Европе.