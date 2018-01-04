Авиабазу Хмеймим в Сирии обстреляли радикальные исламисты
04.01.2018 04:19
Как сообщили военно-дипломатические источники, в Сирии 31 декабря радикальные исламисты обстреляли российскую авиабазу Хмеймим. В результате минометного артобстрела были уничтожены 7 самолетов России и склад с боеприпасами. Об этом передает «Коммерсантъ».
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Зато сколько пафоса было по поводу уничтожения всех боевиков в Сирии?!!! Все тоже самое, как и в самой России. Жить стало лучше и веселей, а шея стала тоньше, но зато длинней! Главнокомандующий пудрит всем мозги, а наши ребята погибают ни за что.