Авиабазу Хмеймим в Сирии обстреляли радикальные исламисты

04.01.2018 04:19



Как сообщили военно-дипломатические источники, в Сирии 31 декабря радикальные исламисты обстреляли российскую авиабазу Хмеймим. В результате минометного артобстрела были уничтожены 7 самолетов России и склад с боеприпасами. Об этом передает «Коммерсантъ».