Американская компания может отказаться от печатной версии журнала Playboy

03.01.2018 09:44



От печатной версии журнала Playboy планирует отказаться американская компания Playboy Enterprises. Журнал в настоящее время стал убыточным и снизил прибыль с продаж почти на 7 миллионов долларов, а также издается он уже 6 раз в год, а не ежемесячно, как раньше. Об этом информирует «Газета.RU», ссылаясь на сообщение The Wall Street Journal.

Как сообщил Бен Кон, руководитель Playboy Enterprises, его компания сосредоточиться на «World of Playboy», который значительно больше, чем устаревшая печатная версия.