Посол Украины: Киев надеется на расширение канадских санкций против России

03.01.2018 08:16



Как заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, Киев призвал расширить канадские санкции против России за нарушение прав украинцев в Донбассе и на российской территории в Крыму. Об этом информирует «Газета.RU», ссылаясь на сообщение «Укринформ».

По словам украинского посла, Канада показала пример последовательного давления на Россию, приняв «акт Магнитского» в конце 2017 года, согласно которому первые 30 граждан РФ уже попали под персональные санкции как нарушители прав человека.