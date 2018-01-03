Новый опытный автомобиль на базе броневика «Тайфун» создан для ВДВ России
03.01.2018 04:43
В России для Воздушно-десантных войск разработали новый опытный защищенный автомобиль специального назначения с боевыми модулями на колесном шасси на базе броневика «Тайфун». Об этом информирует «Интерфакс», ссылаясь на департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
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Полностью согласен с Алексеем. А то скоро будем как пиндосы- жвычки нет , сока нет, туалетной бумаги нет- ВОЕВАТЬ НЕ ПОЙДЁМ.
а раненых мы будем добивать на месте, или брсать противнику. боекомпект и продовольствие берем столько. сколько способны унести в РД, и захватывать (удерживать захватив) бьекты будем со стрелковым оружием. да и вообще. десантироваться на 2-50 км не далее, раз р/станции только маломощные....
Думаю, очередная коробка для смерти целой группы! И абсолютно не важно, чем она на фарширована! Мой взгляд: только десантирование, марш бросок, полная тишина и штурм! Важен человеческий фактор, сила воли и духа, подготовка физо и терпение! Отремонтируйте инвалидов прошедших войн, за эти деньги и готовьте нормальную смену пацанов ВДВ в СПАРТАНСКОМ режиме, без детских условий содержания в казарме! Заблокируйте доступ "комитета матерей" для солдат! Никаких соплей быть не должно! С уважение "патриот"