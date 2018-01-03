Новый опытный автомобиль на базе броневика «Тайфун» создан для ВДВ России

03.01.2018 04:43



В России для Воздушно-десантных войск разработали новый опытный защищенный автомобиль специального назначения с боевыми модулями на колесном шасси на базе броневика «Тайфун». Об этом информирует «Интерфакс», ссылаясь на департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.