На Украине проведены испытания ракетного двигателя комплекса «Гром-2»
03.01.2018 04:18
Украинский оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2» готов к первым полевым испытаниям. В настоящее время успешно прошла проверка его двигателя. Такую информацию передает «Газета.RU» со ссылкой на телеканал «112 Украина.
Отмечается, что украинские СМИ уже опубликовали фотографии комплекса, «Гром-2» сможет поражать цели на расстоянии от 50 до 280 км.
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вот так вам! от 50 до 280 км...теперь ни одна террористическая организация не сможет напасть на эту страну от 50 до 280 км...бойтесь Австралия и Новая Зеландия! Да и Гренландия тоже.