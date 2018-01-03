На Украине проведены испытания ракетного двигателя комплекса «Гром-2»

03.01.2018 04:18



Украинский оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2» готов к первым полевым испытаниям. В настоящее время успешно прошла проверка его двигателя. Такую информацию передает «Газета.RU» со ссылкой на телеканал «112 Украина.

Отмечается, что украинские СМИ уже опубликовали фотографии комплекса, «Гром-2» сможет поражать цели на расстоянии от 50 до 280 км.