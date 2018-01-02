Правительство России повысило тарифы на проезд в общественном транспорте в Москве в среднем на 2,2%

02.01.2018 07:21



По постановлению правительства Москвы со 2 января тарифы на поезд в общественном транспорте в столице выросли на 2,2%, передает «Интерфакс».

Отмечается, что стоимость льготных билетов для студентов и школьников сохранилась. Не изменилась цена билета ТАТ на 1 поездку в зоне Б (в районе Новой Москвы, 40 руб.), а также осталась прежней стоимость Единого проездного для любого вида транспорта на 1 и 2 поездки (55 и 110 рублей) и другие, а вот цена билета «Единый» на 60, 40, 20 поездок возросла.