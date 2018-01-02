Во Франции в ночь на 1 января 2018 года хулиганы сожгли более 1 тыс автомобилей

02.01.2018 05:07



В новогоднюю ночь во Франции хулиганы подожгли 1,031 тыс автомобилей. В результате таких происшествий полиция арестовала 510 человек, еще 349 человек задержали. Об этом передает «Газета.RU», ссылаясь на информацию МВД страны в своем Twitter.