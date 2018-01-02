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Во Франции в ночь на 1 января 2018 года хулиганы сожгли более 1 тыс автомобилей

02.01.2018 05:07
Во Франции в ночь на 1 января 2018 года хулиганы сожгли более 1 тыс автомобилей

В новогоднюю ночь во Франции хулиганы подожгли 1,031 тыс автомобилей. В результате таких происшествий полиция арестовала 510 человек, еще 349 человек задержали. Об этом передает «Газета.RU», ссылаясь на информацию МВД страны в своем Twitter.

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06:15 0 0
Татьяна:

Полиция всеми управляет, провоцирует на престуления. "Крещение" мигрантам устраивает, чтобы биоанализы снять. Полицией управляют олигархи. Торговлю автомобилями нужно двигать. Дураки покупаются.

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