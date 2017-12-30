Антонов объяснил мнение России о переименование улицы у посольства РФ в США в честь Немцова
30.12.2017 09:00
Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что российская сторона примет любое решение США о переименовании улицы у посольства России в Вашингтоне, в том числе и в честь оппозиционера Бориса Немцова. Об этом информирует РИА «Новости», ссылаясь на заявление Антонова в интервью RTVi.
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мне тоже насрать...это их личное дело ..что и где они назовут и кого они выберу символом года Черного Обезьяна или Рыжего Клоуна