Антонов объяснил мнение России о переименование улицы у посольства РФ в США в честь Немцова

30.12.2017 09:00



Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что российская сторона примет любое решение США о переименовании улицы у посольства России в Вашингтоне, в том числе и в честь оппозиционера Бориса Немцова. Об этом информирует РИА «Новости», ссылаясь на заявление Антонова в интервью RTVi.