Мужчину из Таиланда приговорили к 13 тысячам лет тюремного заключения

30.12.2017 08:10



Мошенник из Таиланда Пудит Киттитрадилок получил за создание финансовой пирамиды 13 тысяч лет тюрьмы. За чистосердечное признание ему остается отбыть 6,6 тысяч лет наказания. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на информацию «Би-би-си».

Отмечается, что жертвами махинаций Киттитрадилока стали около 40 тыс. человек, вложивших в его компанию около 160 миллионов долларов.