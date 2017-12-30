До 3 января закрыли десятки улиц в центре Москвы

30.12.2017 04:34



Центральные улицы Москвы перекрыли для движения транспортных средств на время празднования Нового года. Об этом информирует «Интерфакс», ссылаясь на сообщение Центра организации дорожного движения.

По его данным, до 3 января 2018 года закрыли Рахмановский переулок, Тверскую улицу между Манежной и Триумфальной площадями, Охотный ряд, Моховую от Воздвиженки до Большой Никитской, Театральный проезд от Большой Дмитровки до Неглинной улицы и все близлежащие улицы, где будут проходить новогодние гуляния.